7 июля в Ижевске ожидается переменная облачность и до +27°С

Фото: Сергей Грачев

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в городе будет жарче, чем вчера. Подробнее о прогнозе на среду расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, днем 7 июля в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит до +27 °С. Ветер будет северо-восточным, 6–11 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, ночью на термометре до +17 °С. Направление ветра северо-западное, а скорость снизится до 1,4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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