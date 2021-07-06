Гороскоп на 7 июля для ижевчан: у Близнецов завтра лучше не просить деньги в долг, а Козерогам стоит пойти на перемены

Фото: pixabay.com

ОВЕН

Наконец-то можно будет расслабиться и насладиться плодами долгого и упорного труда. Есть у этого и обратная сторона – у вас наконец-то найдется время и желание посмотреть на свое здоровье – и вас могут ожидать не самые приятные сюрпризы.

ТЕЛЕЦ

Если вчера вы планомерно, но без особенного трудового фанатизма двигались к своей цели, то сегодня у вас будет достаточно сил как для новых свершений, так и для «добивания» старых. В противном случае звезды советуют вам отдохнуть.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ожидают перемены в потребительском сознании. Скажем, финансовое легкомыслие сменится страшным прагматизмом, от которого могут взвыть бедолаги от кошек до детей, зависящие от вас финансово. Впрочем, если вы сами от кого-то финансово зависите или одиноки, это может вам сильно помочь.

РАК

Идеальный день для покаяния. Вам захочется попросить прощения даже у коврика на полу, об который вы каждый день вытираете ноги. Воспользуйтесь этим настроением, чтобы наладить отношения с близкими.

ЛЕВ

Смерть фальшивых ожиданий, о которой звезды вам намекали еще вчера, близка как никогда. Вы могли подготовиться к этому – и тогда, возможно, вы ее даже не заметите, и процесс пройдет довольно гладко и плавно. Этого мы вам и желаем.

ДЕВА

Вам бы не помешал финансовый прагматизм, которым звезды сегодня наградили, например, Тельцов. К сожалению, в этом отношении вы сегодня их полная противоположность. Деньги будут лететь направо и налево. С другой стороны, рядом с богатыми Девами сегодня точно будет весело.

ВЕСЫ

Вчерашняя удача, обусловленная удивительно точной интуицией, продлится примерно до середины текущего дня, а потом медленно сойдет на нет. Важно, чтобы вместе с ней ушла и излишняя самоуверенность, иначе можно быстро потерять все завоеванное вчера.

СКОРПИОН

Забудьте вчерашний вечер и медленно, потихонечку вкатывайтесь в новый день. Сдержанно реагируйте на уколы судьбы и ни в коем случае не отвечайте обидчику тем же – сегодня это чревато последствиями. День-то ведь в целом вас ожидает ровный, вы сами придумываете себе лишние причины его ненавидеть.

СТРЕЛЕЦ

Эмоционально тяжелый день. Решения, которые вам придется принимать, будут касаться судеб многих людей. Главное – не сомневаться в себе, ваших лидерских качеств более чем достаточно для того, чтобы все прошло хорошо. К тому же, никто лучше вас не умеет спасти корабль от столкновения с айсбергом, когда он несется на полном ходу.

КОЗЕРОГ

Вы боитесь перемен, а зря. Они совершенно не неизбежны, но все-таки крайне желательны. К тому же, сегодня идеальный день, чтобы начать менять себя и мир вокруг – даже самым авантюрным образом.

ВОДОЛЕЙ

Сегодня с коллективными взаимодействиями все будет окей – вы снова вспомните о том, что человек вы, вообще-то, общительный. К вечеру может появиться ощущение, что вы живете чужую жизнь – гоните его прочь. Уж кто-то, а вы точно живете свою - ни с чем не сравнимую - жизнь.

РЫБЫ

Вас завалят рабочими вопросами и делами, но, возможно, оно и к лучшему. Это может помочь вам справиться с желанием постоянно копаться в себе. Не беспокойтесь, скоро все наладится. Во всяком случае, об этом говорят звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я подружилась с призраком»: жительницу Ижевска навещала тень умершего родственника

В Ижевске вернут обратно перенесенную в мае остановку общественного транспорта