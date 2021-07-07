Возле одной из школ в Удмуртии нашли минометный снаряд

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Во время работ по благоустройству территории школы №17 в Воткинске нашли минометный снаряд. Об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» городской глава Алексей Заметаев.

Благоустройство проходит в рамках проекта «Инициативное бюджетирование». Рабочие нашли снаряд при подготовке строительной площадки. По словам воткинского градоначальника, на территории города и района часто обнаруживаются снаряды времен Великой Отечественной войны.

Оперативные службы, выехавшие на место, оцепили опасную зону. Саперы Росгвардии определили, что снаряд безопасен, поскольку не содержит взрывчатых веществ.

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