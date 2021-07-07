За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 129 человек

Зафиксировано 5 летальных случаев Фото: Архив КП

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 7 июля в Удмуртии выявлено 126 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 21 ребенок до 14 лет и 22 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 5 летальных случаев

43 человека выздоровели, их выписали.

2 780 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 666 – в состоянии средней степени тяжести, 132 – в тяжелом состоянии.

Всего на 7 июля в Удмуртии зарегистрировано 36 573 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 32 472 человека выздоровели. За время пандемии зафиксировано 523 летальных случая.

Вакцинированы 201 914 жителей Удмуртии. Из них 148 121 человек прошел через оба этапа вакцинации.

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