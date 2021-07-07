Утро в Ижевске: минометный снаряд возле школы, выплаты за первого ребенка и введут ли режим ЧС в Удмуртии

Фото: Константин Ившин
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 июля, среда. По прогнозам синоптиков, в городе будет довольно жарко: воздух прогреется до +27°С
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