Видео: в Удмуртии изъяли свыше 5 тонн алкогольного контрафакта

Фото: пресс-служба МВД по Удмуртии

В Сарапуле сотрудниками полиции и ФСБ задержаны 4 местных жителя. Они подозреваются в изготовлении и сбыте немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что члены сарапульской банды изготавливали коньяк и водку на двух производственных линиях. Продукцию они разливали по литровым и полуторалитровым бутылкам, на которых не было акцизных марок, и хранили вместе с закупленным сырьем (спиртом) в гараже.

«В результате проведенных обысков сотрудниками полиции изъято более 5 тонн спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции, бухгалтерская документация, денежные средства в сумме 100 000 рублей», – говорится в сообщении.

Задержанные отправились в СИЗО. Заведено уголовное дело. Сарапульцам грозит до 6 лет лишения свободы.

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