Разгерметизация контейнера – основная причина выброса хлора в Ижевске вечером 2 июля

Очевидцы сообщали о перекрытом выезде из Ижевска Фото: Амир Закиров

Основной причиной разгерметизации технологической цепочки и выброса хлора в Ижевске 2 июля стала разгерметизация контейнера. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе МУП «Ижводоканал» со ссылкой на руководителя предприятия Дмитрия Муханова, на предприятии работает комиссия Ростехнадзора, которая занимается выяснением причин аварии.

«Мы теперь должны совместно с поставщиком выяснить причины разгерметизации и принять меры по недопущению фактов поставки контейнеров, не соответствующих требованиям безопасности», – заявил Муханов.

Также он отметил, что на случай подобного ЧП предприятию необходимы специальные приспособления, позволяющие переместить жидкий хлор из поврежденной емкости в другую.

«Сейчас на предприятии работает комиссия Ростехнадзора, выясняют причины аварии. Станция подготовки воды действует в штатном режиме», – добавил руководитель «Ижводоканала».

Напомним, что вечером 2 июля 2021 года в Ижевске произошел выброс около 800 кг хлора. ЧП случилось на складе станции подготовки воды «Пруд – Ижевск». Очевидцы сообщили об эвакуации соседних домов и о перекрытии выезда из Ижевска. Ночью 3 июля было объявлено о ликвидации аварии, никто не пострадал. Концентрация хлора в воздухе соответствовала норме. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

«Комсомолка» вела текстовую трансляцию событий вечера 2 июля в Ижевске.

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