11 выпускников из Удмуртии сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Фото: архив КП

Подведены итоги ЕГЭ по информатике и ИКТ в Удмуртии. Впервые этот экзамен сдавали в компьютерной форме. Информация об этом появилась на сайте «ГИА в Удмуртии».

Сообщается, что 11 человек из 1 219 сдающих написали экзамен, который проходил 24 и 25 июня, на максимальный балл. Из них шестеро – представители Ижевска. Взяли высокую планку ученики лицея № 41 (2 чел.), лицея № 29, лицея № 22, гимназии № 6 и школы № 49. Впервые экзамен проходил в компьютерной форме.

На данный момент количество выпускников, сдавших экзамен в Удмуртии на 100 баллов, достигло 65 человек.

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