В Удмуртии 15-летний подросток дважды ударил отца поленом по голове

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В Воткинске осудят 15-летнего подростка, который 17 апреля ударил 44-летнего отца поленом по голове. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, конфликт между ними возник во время работы на придомовом участке.
«В рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, допрошены потерпевший и свидетели, проведены необходимые судебные экспертизы», – уточняется в сообщении.
Уголовное дело было направлено в прокуратуру. Прокурор решит вопрос об утверждении обвинительного заключения и направления дела в суд.
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