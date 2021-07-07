В Ижевске на два дня закроют движение на участке Пушкинской улицы

Фото: архив КП

Как сообщает пресс-служба ижевской администрации, с 23:00 9 июля до 6:00 12 июля полностью перекроют сквозное движение на двух участках улицы Пушкинской. Это участки от пер. Широкого до ул. Кирова и от ул. Красногеройской до ул. Лихвинцева.

Фото: администрация Ижевска

Это обусловлено проведением работ по замене двух участков теплотрассы. Также планируют устранить повреждение в районе Центральной площади города.

Нельзя будет проехать ни на личном, ни на общественном транспорте. 1-й и 7-й троллейбусы пустят по Удмуртской, 4-й троллейбусный маршрут закроют в принципе. Автобусы перенаправят на другие улицы.Автомобилистов просят учитывать вышеприведенную информацию при выборе маршрута.

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