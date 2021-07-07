Карта распространения коронавируса на 7 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Статистика по районам и городам республики Фото: Ильяс Бекмансуров

129 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 7 июля. 43 пациента выздоровели, четыре человека скончались. https://www.izh.kp.ru/online/news/4355293/

Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 375

Глазов — 1 705

Воткинск — 1 534

Можга — 1 994

Сарапул — 1 371

Завьяловский район — 2004

Алнашский район — 665

Балезинский район — 693

Вавожский район — 306

Воткинский район — 403

Глазовский район — 380

Граховский район — 206

Дебесский район — 311

Игринский район — 823

Камбарский район — 323

Каракулинский район — 225

Кезский район — 402

Кизнерский район — 369

Киясовский район — 246

Красногорский район — 413

Малопургинский район — 515

Можгинский район — 395

Сарапульский район — 439

Селтинский район — 294

Сюмсинский район — 338

Увинский район — 1 143

Шарканский район — 590

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 514

Ярский район — 297

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