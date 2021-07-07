Карта распространения коронавируса на 7 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Статистика по районам и городам республики
Фото: Ильяс Бекмансуров
129 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 7 июля. 43 пациента выздоровели, четыре человека скончались. https://www.izh.kp.ru/online/news/4355293/
Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 375
Глазов — 1 705
Воткинск — 1 534
Можга — 1 994
Сарапул — 1 371
Завьяловский район — 2004
Алнашский район — 665
Балезинский район — 693
Вавожский район — 306
Воткинский район — 403
Глазовский район — 380
Граховский район — 206
Дебесский район — 311
Игринский район — 823
Камбарский район — 323
Каракулинский район — 225
Кезский район — 402
Кизнерский район — 369
Киясовский район — 246
Красногорский район — 413
Малопургинский район — 515
Можгинский район — 395
Сарапульский район — 439
Селтинский район — 294
Сюмсинский район — 338
Увинский район — 1 143
Шарканский район — 590
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 514
Ярский район — 297
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