В Удмуртии 19-летний парень без прав сбил 13-летнюю девочку и скрылся

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 6 июля в Балезино напротив дома №14 на улице Советская произошло ДТП: 19-летний парень за рулем «ВАЗ-2115» наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу в неположенном месте. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, молодой человек скрылся с места происшествия. Девочка попала в больницу.

Личность водителя установили, его задержали. Как оказалось, у него не было водительских прав. На парня составили административные протоколы, машину отправили на спецстоянку, сейчас проводится расследование.

Госавтоинспекция напоминает гражданам, что переходить дорогу нужно либо в зоне пешеходного перехода, либо (при его отсутствии) на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Выходить на проезжую часть, не оценив расстояние до приближающейся машины и ее скорость – очень плохая идея.

Что касается водителей - им напоминают, что управление транспортным средством без прав чревато штрафом в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Собственнику транспортного средства, передавшему управление транспортным средством лицу без водительского удостоверения, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Исключение – учебная езда, но проходить обучение вождению необходимо в автошколах и только под присмотром опытных инструкторов.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Где сделать прививку от коронавируса в Ижевске и как получить электронный сертификат: 19 главных вопросов о вакцинации от ковида

Карта распространения коронавируса на 7 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших