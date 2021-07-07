На Олимпиаду в Токио поедут 4 спортсмена из Удмуртии

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Представлен окончательный список спортсменов, которые представят Россию на Олимпиаде в Токио. Пресс-служба Олимпийского комитета России опубликовала список, включающий в себя 335 фамилий. Удмуртию представят 4 атлета.

Призер Олимпиады, чемпион мира и семикратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Давид Белявский (параллельный зачет со Свердловской областью), чемпионка мира по стрельбе Юлия Каримова, чемпион России, призер этапов Кубка мира по маунтинбайку Антон Синцов, а также чемпион России по боксу Альберт Батыргазиев (параллельный зачет с ХМАО-Югра) - вот список спортсменов Удмуртии, которые полетят в Японию. Уроженка Удмуртии Эльвира Хасанова, которая также поборется за медали, ныне выступает за Мордовию.

Юлия Каримова, пулевая стрельба Фото: Стрелковый союз России

Альберт Батыргазиев, бокс Фото: Федерация бокса России

Антон Сивцов, маунтинбайк Фото: vk.com

Давид Белявский, спортивная гимнастика Фото: instagram.com

«Больше всего спортсменов в команду делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан», - отмечается в сообщении комитета.

Олимпиада в Токио должна была пройти год назад, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы – поэтому соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа этого года.

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