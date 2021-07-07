Концерты на открытых площадках и звездные гости: как пройдет фестиваль «На Родине Чайковского»

Алексей Фомин, директор Удмуртской филармонии, Мария Видмак, художественный руководитель Удмуртской филармонии и Борис Андриянов, арт-директор фестиваля «Музыкальная экспедиция» Фото: Архив КП

Каким будет фестиваль «На Родине П.И. Чайковского» в этом году узнали сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск». В нашей студии на вопросы отвечали: Алексей Фомин, директор Удмуртской филармонии, Мария Видмак, художественный руководитель Удмуртской филармонии и Борис Андриянов, виолончелист, арт-директор фестиваля «Музыкальная экспедиция». Из нашего подкаста вы узнаете, почему в качестве главной площадки выбрали стадион «Динамо», какие концерты можно послушать бесплатно и какие звездные гости приедут в Удмуртию.

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