Служебная собака помогла найти пропавшую жительницу Удмуртии за 1,5 часа

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

В Удмуртском селе Каркалай местные жители сообщили полиции, что их односельчанка не вернулась домой. Она отсутствовала уже сутки, и к поиску было решено привлечь кинологическую службу исправительной колонии №3. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по республике.

Старший инструктор-кинолог Борис Петров вместо со служебной собакой по кличке Грант приступили к делу: пес обнюхал вещи пропавшей, взял след и уверенно пошел в сторону поля, затем повернул на лесную просеку, зашел в лес и привел кинолога к роднику. По этому же направлению следовала поисково-спасательная группа.

Женщина была обнаружена недалеко от пруда. Ее доставили домой.

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