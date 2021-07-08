63 тысячи рублей потеряла жительница Ижевска при бронировании санатория в Крыму

В сезон отпусков будьте особенно внимательными при выборе интернет-ресурсов Фото: Архив «КП» в Ижевске

30-летняя ижевчанка планировала свой отпуск, но стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Девушка решила поехать в Крым. Она выбрала точное место и номер в понравившимся санатории, нашла его, казалось бы, официальный сайт в интернете. Выбрав нужные даты, жительница Удмуртии перевела 63 000 рублей.

Чтобы удостовериться в том, что оплата совершена, она позвонила по указанному на сайте номеру. Автоинформатор сообщил, что «сейчас этот номер свободен, подключить этот номер вы можете в течение одного дня…». Девушка поняла, что здесь что-то не так, и стала искать информацию о сайте.

Оказалось, что санаторий больше не работает, а сайт принадлежит мошенникам.

Девушка обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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