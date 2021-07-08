Две новые площадки для сдачи норм ГТО появятся в Ижевске к сентябрю

Получить консультацию и записаться на сдачу норм ГТО в Ижевске можно по адресам: ул. Советская, 35 (Дворец спорта), тел. 68-00-32, ул. Пушкинская, 197 (Динамо), тел. 51-01-73
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Вчера глава города Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице «ВКонтакте» о предстоящем открытии сразу двух площадок для сдачи норм ГТО.
Площадки будут установлены к новому учебному году у школ №78 и 97. Оборудование уже в городе, скоро начнется монтаж.
Фото: https://vk.com/wall437092399_29444
Градоначальник отметил, что за два прошедших года по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Ижевске уже появилось 5 таких площадок по адресам:
- Комплексная специализированная спортивная школа олимпийского резерва (ул. Кооперативная, 9);
- Школа № 77 (ул. Союзная, 59);
- Муниципальный Дворец спорта (ул. Советская, 35);
- Клуб «Юный баскетболист» (ул. Баранова, 81);
- Площадка у дома № 88 (по ул. Буммашевская).
Фото: https://vk.com/wall437092399_29444
С 2015 по 2021 год в столице Удмуртии протестированы более 15 тысяч горожан, из них 5900 получили знаки ГТО.
Кстати, первый призыв о создании единого комплекса упражнений для всей страны появился на первой полосе «Комсомольской Правды» еще 24 мая 1930 года.
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