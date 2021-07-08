Две новые площадки для сдачи норм ГТО появятся в Ижевске к сентябрю

Получить консультацию и записаться на сдачу норм ГТО в Ижевске можно по адресам: ул. Советская, 35 (Дворец спорта), тел. 68-00-32, ул. Пушкинская, 197 (Динамо), тел. 51-01-73 Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вчера глава города Олег Бекмеметьев сообщил на своей странице «ВКонтакте» о предстоящем открытии сразу двух площадок для сдачи норм ГТО.

Площадки будут установлены к новому учебному году у школ №78 и 97. Оборудование уже в городе, скоро начнется монтаж.

Фото: https://vk.com/wall437092399_29444

Градоначальник отметил, что за два прошедших года по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Ижевске уже появилось 5 таких площадок по адресам:

- Комплексная специализированная спортивная школа олимпийского резерва (ул. Кооперативная, 9);

- Школа № 77 (ул. Союзная, 59);

- Муниципальный Дворец спорта (ул. Советская, 35);

- Клуб «Юный баскетболист» (ул. Баранова, 81);

- Площадка у дома № 88 (по ул. Буммашевская).

Фото: https://vk.com/wall437092399_29444

С 2015 по 2021 год в столице Удмуртии протестированы более 15 тысяч горожан, из них 5900 получили знаки ГТО.

Кстати, первый призыв о создании единого комплекса упражнений для всей страны появился на первой полосе «Комсомольской Правды» еще 24 мая 1930 года.

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