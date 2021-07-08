За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 138 человек

Зафиксировано 4 смерти Фото: Ильяс Бекмансуров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 8 июля в Удмуртии выявлено 138 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 12 детей до 14 лет и 32 человека старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 4 летальных случая.

42 человека выздоровели, их выписали.

2853 человека находятся в удовлетворительном состоянии, 674 – в состоянии средней степени тяжести, 143 – в тяжелом состоянии.

Всего на 8 июля в Удмуртии зарегистрировано 36 711 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 514 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 527 летальных случаев.

Вакцинированы 206 705 жителей Удмуртии. Из них 149 940 прошли через оба этапа вакцинации.

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