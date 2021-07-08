Утро в Ижевске: перекрытие движения на улице Пушкинской, возвращение жары до +31 °С и разбор новых вопросов о вакцинации от ковида

Вновь готовимся к жаре в Удмуртии
Фото: Архив «КП» в Ижевске
Привет, Ижевск! Сегодня нас ждет жаркий денек, воздух прогреется до +31 °С. Чтобы вы были в курсе главных событий республики, «Комсомолка» подготовила обзор событий минувших суток, которые точно будут обсуждать сегодня.
ОДНОЙ СТРОКОЙ:
- Возле одной из школ в Удмуртии нашли минометный снаряд
- Разгерметизация контейнера – основная причина выброса хлора в Ижевске вечером 2 июля
- Видео: в Удмуртии изъяли свыше 5 тонн алкогольного контрафакта
- 11 выпускников из Удмуртии сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
- Карта распространения коронавируса на 7 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших
- На Олимпиаду в Токио поедут четыре спортсмена из Удмуртии
- Концерты на открытых площадках и звездные гости: как пройдет фестиваль «На родине Чайковского»
- В Удмуртии 19-летний парень без прав сбил 13-летнюю девочку и скрылся
- 63 тысячи рублей потеряла жительница Ижевска при бронировании санатория в Крыму
А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Еще 19 вопросов о вакцинации
Может ли заболеть вакцинированный человек? Кому нельзя прививаться? А как получить электронный сертификат?
Фото: Архив «КП» в Ижевске
«Комсомолка» не раз отвечала на вопросы о коронавирусе и прививке от этой болезни. Новая волна принесла в нашу редакцию еще несколько десятков запросов, на самые главные из них вместе с Минздравом Удмуртии мы ответили в нашей статье.
Выбираем новый маршрут
Будьте внимательны!
Фото: Архив «КП» в Ижевске
С 9 до 12 июля полностью перекроют сквозное движение на двух участках улицы Пушкинской. Мы опубликовали карту с закрытыми участками дороги, точное время и причину временных неудобств.
Конфликт между отцом и сыном
Уголовное дело направлено в прокуратуру
Фото: pixabay.com
В Воткинске осудят 15-летнего подростка, который в апреле этого года дважды ударил своего 44-летнего отца поленом по голове.
Животные и жара
В жару тяжело не только людям
Фото: Архив «КП» в Ижевске
На прошлой неделе мы рассказали, как спасти своих животных от жары и теплового удара. Согласно прогнозу, температура выше +30 °С будет держаться в Удмуртии как минимум до 13 июля. Предлагаем вспомнить важные советы и воспользоваться ими.
Напомним, что из-за засухи в Удмуртии могут ввести режим ЧС.
- 20
Сколько лет понадобилось девушке, чтобы добиться таких результатов?
Фото: Предоставлено героем публикации
Нет, это не аномальный прогноз погоды на следующий месяц. Это история волевой девушки, которая скинула 20 кило, снова полюбила свое тело и нашла новое призвание.
Желаем отличного настроения!