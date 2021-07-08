Утро в Ижевске: перекрытие движения на улице Пушкинской, возвращение жары до +31 °С и разбор новых вопросов о вакцинации от ковида

Вновь готовимся к жаре в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

Привет, Ижевск! Сегодня нас ждет жаркий денек, воздух прогреется до +31 °С. Чтобы вы были в курсе главных событий республики, «Комсомолка» подготовила обзор событий минувших суток, которые точно будут обсуждать сегодня.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Возле одной из школ в Удмуртии нашли минометный снаряд

- Разгерметизация контейнера – основная причина выброса хлора в Ижевске вечером 2 июля

- Видео: в Удмуртии изъяли свыше 5 тонн алкогольного контрафакта

- 11 выпускников из Удмуртии сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

- Карта распространения коронавируса на 7 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

- На Олимпиаду в Токио поедут четыре спортсмена из Удмуртии

- Концерты на открытых площадках и звездные гости: как пройдет фестиваль «На родине Чайковского»

- В Удмуртии 19-летний парень без прав сбил 13-летнюю девочку и скрылся

- 63 тысячи рублей потеряла жительница Ижевска при бронировании санатория в Крыму

А ТЕПЕРЬ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Еще 19 вопросов о вакцинации

Может ли заболеть вакцинированный человек? Кому нельзя прививаться? А как получить электронный сертификат? Фото: Архив «КП» в Ижевске

«Комсомолка» не раз отвечала на вопросы о коронавирусе и прививке от этой болезни. Новая волна принесла в нашу редакцию еще несколько десятков запросов, на самые главные из них вместе с Минздравом Удмуртии мы ответили в нашей статье.

Выбираем новый маршрут

Будьте внимательны! Фото: Архив «КП» в Ижевске

С 9 до 12 июля полностью перекроют сквозное движение на двух участках улицы Пушкинской. Мы опубликовали карту с закрытыми участками дороги, точное время и причину временных неудобств.

Конфликт между отцом и сыном

Уголовное дело направлено в прокуратуру Фото: pixabay.com

В Воткинске осудят 15-летнего подростка, который в апреле этого года дважды ударил своего 44-летнего отца поленом по голове.

Животные и жара

В жару тяжело не только людям Фото: Архив «КП» в Ижевске

На прошлой неделе мы рассказали, как спасти своих животных от жары и теплового удара. Согласно прогнозу, температура выше +30 °С будет держаться в Удмуртии как минимум до 13 июля. Предлагаем вспомнить важные советы и воспользоваться ими.

Напомним, что из-за засухи в Удмуртии могут ввести режим ЧС.

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Сколько лет понадобилось девушке, чтобы добиться таких результатов? Фото: Предоставлено героем публикации

Нет, это не аномальный прогноз погоды на следующий месяц. Это история волевой девушки, которая скинула 20 кило, снова полюбила свое тело и нашла новое призвание.

Желаем отличного настроения!