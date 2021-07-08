Видео: закрытие нелегальных казино в Ижевске

Фото: пресс-служба МВД по УР

Сотрудники полиции пресекли деятельность трех нелегальных игорных заведений в Первомайском районе Ижевска. Пресс-службой МВД по УР были опубликованы кадры оперативной видеосъемки.

На видеозаписи можно заметить, как сотрудники ОМОНа проникают в здание через окно на втором этаже, после чего полицейские и следователи осматривают помещения и задерживают работников нелегальных казино.

«Все места проведения азартных игр имели отдельный вход, оснащенный массивными железными дверями с магнитным замком, открывающимся дистанционно. Кроме того, вход и периметр здания были оборудованы камерами видеонаблюдения», – говорится в сообщении ведомства.

В результате проведенной операции было задержано пять организаторов подпольного бизнеса. Трое из них водворены в изолятор временного содержания. Следователи осмотрели места происшествия, провели десять обысков, изъяли технику, видеорегистраторы, деньги. Возбуждено уголовное дело.

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