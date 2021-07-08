Пьяный 18-летний водитель без прав сбил двух пешеходов в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

1-й отдел УГИБДД пор Удмуртии сообщает о ДТП с участием пьяного водителя «Нивы» без водительских прав и двух пешеходов, которые шли по обочине на 6 км дороги Игра – Глазов – Андрейшур накануне, 7 июля.

Установлено, что около 23:00 18-летний парень за рулем «Нивы» сбил юношу 17-ти лет и 18-летнюю девушку, которые шли по обочине. Пешеходы получили травмы, а водитель скрылся с места аварии. Вскоре его нашли и задержали - оказалось, он был нетрезв и не имел водительских прав.

Составлены административные протоколы, автомобиль поместили на спецстоянку. По факту ДТП проводится расследование. Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Жителей Удмуртии просят сообщать о пьяных или подозрительных водителях по телефонам 415-700, 415-701 или 02, 102, 112.

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