При пожаре в многоэтажке на улице Парковой сгорел 46-летний мужчина

Неосторожное обращение с огнем в пьяном состоянии - частая причина пожаров Фото: Архив КП

В столице Удмуртии проводится проверка по факту гибели при пожаре 46-летнего ижевчанина. О трагедии, которая произошла в многоэтажке на улице Парковой поздней ночью (ранним утром) 8 июля, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону.

Сообщение о пожаре поступило около 3:35. В сгоревшей квартире нашли тело хозяина. Проверка показала, что мужчина был одинок и злоупотреблял алкоголем.

«Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём при курении в состоянии алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Место происшествия осмотрели, назначили необходимые экспертизы. Опрашиваются соседи и родственники погибшего.

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