В Ижевске установят еще 8 комплексов фиксации нарушений

Фото: сайт главы и правительства Удмуртии

В 2021 году на ижевских улиц появятся 16 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 8 комплексов уже установлены. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Так, камеры установили на перекрестках улиц Орджоникидзе – 40 лет Победы – Камбарская, К. Либкнехта – М. Горького и Кирова – Песочная. Также комплексы появились на улицах Петрова, Баранова, Автозаводской, М. Горького и на Воткинском шоссе.

До конца дорожного сезона камеры планируют установить еще на 8 участках. Это перекрестки улиц Ленина и 40 лет Победы, Кирова – Коммунаров, 10 лет Октября – 40 лет Победы – Автозаводской, Ленина – Камбарской, Молодежной – Калашникова, Маркса – Чугуевского, Славянского шоссе и дороги на РССК им. А.М. Демидова, Маркса – Чугуевского, а также улица Удмуртская (напротив ТЦ «Малахит»).

Также специалисты установят знаки, предупреждающие о пункте видеонаблюдения и об установленном скоростном режиме.

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