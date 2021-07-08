8 тысяч жителей Удмуртии привили от кори за полгода

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Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии, в республике продолжается вакцинации от кори. За 6 месяцев 2021 года прививку получили 8 166 человек, 6 933 из которых – дети.
Параллельно с вакцинацией проходит и ревакцинация: за полгода через нее прошли 15 981 человек, в том числе 9 799 детей.
В 2020 году план по вакцинации против кори был выполнен на 98,1% (21 603 человека, в том числе 15 485 детей). План по ревакцинации в прошлом году был выполнен на 92,7% (37 099 человек, в том числе 22 217 детей). Плановая вакцинация проходит круглый год в поликлиниках по месту жительства.
Отмечается, что в последний раз случай заболевания корью в республике был зарегистрирован в июле 2019 года.
Справка КП:
Корь – тяжелое высокозаразное вирусное заболевание, вызывающее тяжелые осложнения. Любой контакт с больным практически в 100% случаев приводит к заражению. Распространяется вирус с капельками слюны, при чихании, кашле или разговоре. Заразиться можно, вдохнув воздух в помещении, где незадолго до этого находился больной корью.
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