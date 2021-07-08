Автобус сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе в Удмуртии

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

1-й отдел УГИБДД по Удмуртии сообщает об аварии, которая произошла на улице Короленко в Сарапуле. Вечером 7 июля на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №12 при повороте направо автобус ПАЗ сбил 13-летнего мальчика на самокате.

За рулем автобуса находился 44-летний водитель. Мальчик получил травмы и был госпитализирован.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что они обязаны уступить дорогу пешеходу, пересекающему проезжую часть по переходу.

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