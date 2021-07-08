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Общество8 июля 2021 16:00

Отмечаем день семьи в прямом эфире радио «КП-Ижевск»

Многодетные семьи поделились своими секретами семейного счастья
Анна Киршина
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Рузалия Сердюк, многодетная мама

Рузалия Сердюк, многодетная мама

Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» отмечали День семьи. В нашей студии была многодетная мама Рузалия Сердюк, она поделилась своими секретами семейного счастья. Также с нами на связи была семья Корякиных, которая в эти дни представляет Удмуртию на конкурсе «Успешная семья Приволжья». И психолог Ася Абовян рассказала, как построить и сохранить счастливые отношения. Подробнее в нашем подкасте

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