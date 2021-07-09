Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Схема проезда9 июля 2021 6:21

Троллейбус №4 не будет ездить с 9 по 12 июля в Ижевске

Движение будет перекрыто по улице Пушкинской
Мария Шилова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Проезд по улице Пушкинской в Ижевске будет ограничен на 4 дня

Проезд по улице Пушкинской в Ижевске будет ограничен на 4 дня

Фото: Архив КП

С 23:00 9 июля до 06:00 12 июля в Ижевске полностью перекроют сквозное движение по улице Пушкинской. Проехать нельзя будет по двум участкам улицы: от пер. Широкого до ул. Кирова и от ул. Красногеройской до ул. Лихвинцева.

Схема перекрытых дорог, Фото: vk.com/izh_gov

Схема перекрытых дорог, Фото: vk.com/izh_gov

В связи с этим движение троллейбусы маршрутов № 1 и 7 перенаправят на ул. Удмуртскую, 4-й маршрут закроют. Автобусы 19 маршрута перенаправят через улицы Кирова, К. Маркса и Советскую с посадкой и высадкой пассажиров в районе трамвайных остановок. Маршрут № 28 в сторону центра будет следовать через Кирова и Удмуртскую, в обратном направлении – через Удмуртскую и Майскую.

Жителей просят заранее выбрать пути объезда.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В Ижевске установят еще 8 комплексов фиксации нарушений

- При пожаре в многоэтажке на улице Парковой сгорел 46-летний мужчина