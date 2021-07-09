Угнанный из Кирова автомобиль за 2,2 млн рублей нашли в Ижевске

Угонщика авто из Санкт-Петербурга нашли в Ижевске Фото: Диля Ахмадишина

Жителя Санкт-Петербурга приговорили к 4 годам лишения свободы за кражу автомобиля. Как сообщает региональная прокуратура, угонщика нашли в Ижевске.

Происшествие случилось в декабре 2020-го. Мужчина и его подельник украли авто Toyota Land Cruiser Prado за более 2,2 миллиона рублей со двора дома № 96а по улице Свободы в Кирове. Они сменили номера и уехали из города.

Угонщика задержали в Ижевске. Суд вынес приговор о лишении свободы на 4 года в колонии общего режима. Соучастник успел скрыться. Он находится в розыске.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Подозреваемого в убийстве жителя Удмуртии задержали в Волгоградской области

- Троллейбус №4 не будет ездить с 9 по 12 июля в Ижевске