Подозреваемого в убийстве жителя Удмуртии задержали в Волгоградской области

Тело убитого жителя Удмуртии обнаружили 6 июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

6 июля на территории одного из лесов Удмуртии обнаружено тело мужчины. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, тело 76-летнего мужчины было со следами насильственной смерти.

В убийстве подозревается 61-летний житель Волгоградской области, который работает вахтовым методом. После совершения убийства мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

Его машину обнаружили в области. Подозреваемого задержали. Сейчас его доставляют в Ижевск. Все подробности и детали произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее задержали ещё одного жителя Волгоградской области, который обкрадывал пенсионеров Ижевска.

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