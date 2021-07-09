За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 138 человек

К сожалению, 1 человек умер Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 9 июля в Удмуртии выявлено 138 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 23 ребенка до 14 лет и 17 человек старше 65 лет. К сожалению, 1 человек умер.

42 человека выздоровели, их выписали.

2 948 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 688 – в состоянии средней степени тяжести, 82 – в тяжелом состоянии.

Всего на 9 июля в Удмуртии зарегистрировано 36 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 556 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 528 летальных случаев.

Вакцинированы 211 632 жителей Удмуртии. Из них 152 019 прошли через оба этапа вакцинации.

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