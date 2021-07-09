Утро в Ижевске: сгоревший мужчина, повышение тарифов ЖКХ и найденная собакой женщина

Рассказываем о главных и интересных новостях Ижевска и Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск. На календаре 9 июля, пятница. Рабочая неделя выдалась теплой и напряженной. Уже завтра можно насладиться отдыхом у бассейна. А пока заряжаемся энергией и бодростью перед последним рабочим днем вместе с нашей утренней подборкой новостей.

ОДНОЙ СТРОКОЙ:

- Автобус сбил 13-летнего мальчика на пешеходном переходе в Удмуртии

- 8 тысяч жителей Удмуртии привили от кори за полгода

- Пьяный 18-летний водитель без прав сбил двух пешеходов в Удмуртии

- Девятиклассника из Удмуртии задержали за хранение и сбыт наркотиков

- Видео: закрытие нелегальных казино в Ижевске

- Две новые площадки для сдачи норм ГТО появятся в Ижевске к сентябрю

- 63 тысячи рублей потеряла жительница Ижевска при бронировании санатория в Крыму

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

УВЕЛИЧЕНИЕ ТАРИФОВ ЖКХ

Увеличение тарифов пройдет по всей стране Фото: Сергей ГРАЧЕВ

С 1 июля в России выросли тарифы ЖКХ. Насколько повысятся цены? Какие услуги подорожают сильнее всего? На что пойдут дополнительные средства в Ижевске? Подробно разбираем, как рост тарифов повлияет на жителей города в материале по ссылке.

СОБАКА СПАСЛА ЧЕЛОВЕКА

Пропавшую женщину удалось найти за полтора часа, Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Служебная собака помогла найти пропавшую женщину. На поиску ушло всего полтора часа. Жительница села уже сутки не возвращалась домой, когда её соседи обратились за помощью. Обнюхав вещи, собака напала на след и вывела сотрудников прямо к женщине.

СГОРЕВШИЙ МУЖЧИНА

Пожар унес жизнь мужчины

46-летний мужчина сгорел во время пожара в многоквартирном доме на улице Парковой. Возгорание случилось в ночь на 8 июля. Как выяснилось в ходе проверки, мужчина, проживавший в сгоревшей квартире, был одинок и злоупотреблял алкоголем.

НОВЫЕ КАМЕРЫ ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ

8 новых камер установили на дорогах Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

8 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД установят на дорогах республики. Всего за этот год появилось 16 камер. К концу года планируют добавить ещё 8 камер. На каких участках теперь стоит цифровое наблюдение?