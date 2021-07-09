В Ижевске ввели запрет на посещение городских лесов

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Вследствие сухой и жаркой погоды в Ижевске до 14 июля запретили посещать городские леса. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Кроме того, ограничен и въезд транспорта на территорию городских лесов. По сквозным дорогам общего пользования ездить по-прежнему можно.

«С 30 апреля на территории Удмуртии установлен особый противопожарный режим, обеспечивающий пожарную безопасность в лесах. С 24 июня в республике ограничено пребывание граждан в лесах», – отмечается в сообщении.

Гражданам напоминают, что на природе нельзя разводить костры, использовать открытый огонь, оставлять самовозгораемый материал и выжигать сухую траву.

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