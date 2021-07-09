Мужчина утонул вместе с автомобилем в Удмуртии

Фото: пресс-служба СК РФ по УР

В поселке Ува Удмуртской Республики проводят проверку по факту смерти 59-летнего местного жителя, который утонул вместе с автомобилем 8 июля. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Удмуртии.

Установлено, что накануне происшествия погибший вместе с водителем машины распивали алкоголь, после чего поехали домой. Пьяный водитель не справился с управлением; авто перевернулось и съехало в пруд. Водителю удалось выбраться из машины, а вот 59-летнего пассажира - к сожалению, уже мертвого - достали вместе с машиной спасатели.

В рамках доследственной проверки устанавливаются обстоятельства трагедии. Место происшествия осмотрели, очевидцев опросили. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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