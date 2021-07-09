Сыпь на коже: пруд в Удмуртии повторно проверили после жалоб местных жителей

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Жители села Шаркан в Удмуртии пожаловались на высыпания на коже после купания в Центральном пруду. После этого водоем решили проверить повторно. Как сообщил глава Шарканского района Василий Муклин на своей странице «ВКонтакте», вода и грунт в пруду пригодны для купания – к посту прикреплено соответствующее экспертное заключение.

«На основании данной экспертизы территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в городе Воткинске выдал санитарно-эпидемиологическое заключение о том, что использование водного объекта - Центральный пруд в селе Шаркан - в целях купания соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам», - констатирует глава района.

Напоминаем, что Роспотребнадзор не рекомендует купаться в 20 местах на водоемах Удмуртии. А еще вы можете почитать о болезнях, которые можно подхватить при купании в Удмуртии.

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