Обновленная линейка автомобилей Hyundai вышла на рынок Удмуртии

Чем отличаются автомобили нового поколения от своих предшественников? Фото: «КОМОС-Авто»

«КОМОС-Авто» – официальный дилер Hyundai* в республике – радует автомобилистов новинками. За последние два года полюбившаяся ижевчанам марка полностью обновила свой модельный ряд: дизайн авто стал более современным, а технологии еще совершенней.

Беспроводной зарядкой для телефона, складными стеклами заднего вида и подогревом сидений давно нельзя удивить. Hyundai включил в свои автомобили целый ряд новшеств, которые кардинально отличают их от своих предшественников.

Например, среди новых функций стоит выделить, встроенную камеру кругового обзора для большей безопасности, сенсорную приборную панель и электронное переключение передач без привычного рычага переключения передач . Все это и многое другое – в последних версиях Hyundai SOLARIS, CRETA, ELANTRA, SONATA, TUCSON, SANTA FE и абсолютно новом кроссовере PALISADE.

В своем материале «Комсомолка» подробно рассказала, что поистине отличает обновленные модели Hyundai от своих предшественников.

«Всё больше и больше клиентов остаются в бренде. Автомобили действительно надежные, качественные и достаточно доступны в обслуживании. И для клиента это очень удобно – сдавая в трейд-ин нам свой автомобиль, он не тратит время на его продажу, уверен в юридической чистоте сделки и получает дополнительную скидку на новый автомобиль», — поделилась наблюдениями руководитель отдела продаж Екатерина Клевцова.

Уже сейчас жители Удмуртии могут записаться на тест-драйв и приобрести последние версии Hyundai с дополнительной выгодой при покупке в трейд-ин.

Адрес: Ижевск, ул. Пушкинская, 62 и Воткинское шоссе, 17в

Телефон: +7 (3412) 20-95-64, +7 (3412) 20-95-39

Сайт: hyundai-komos-auto.ru

«ВКонтакте»: vk.com/hyundaiudm

На правах рекламы.

*Хенде, СОЛЯРИС, КРЕТА, ЭЛАНТРА, СОНАТА, ТУССАН, САНТА ФЕ, ПАЛИСАД