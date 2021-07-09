38 стобалльников: в Ижевске подвели итоги основного этапа ЕГЭ

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В Ижевске подвели итоги завершившегося основного этапа сдачи ЕГЭ. Как сообщила пресс-служба городской администрации, 38 выпускников из столицы Удмуртии набрали 100 баллов за экзамен.

Предметом, где стобалльников оказалось больше всего, оказался русский язык – максимум набрали 10 человек. Далее идут химия (8), литература и информатика (по 6). Предварительно, всего в Удмуртии в этом году максимальный балл набрали 65 человек.

«Отрадно отметить, по сто баллов по двум предметам смогли набрать два выпускника из МБОУ ИЕГЛ «Школа-30», – отмечается в сообщении пресс-службы.

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