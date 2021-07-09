Алексей Шурмин из Ижевска представил очередной стикерпак для «ВКонтакте»

Фото: vk.com/aleksey_shurmin

Ижевчанин Алексей Шурмин, уже известный своими стикерпаками «Пингвин Изи» и «Кот Балдей», на своей странице ВКонтакте представил новый набор стикеров для этой социальной сети. Нового героя зовут Броук, он – брокколи с интересной судьбой.

Фото: vk.com/aleksey_shurmin

«Говорят, один важный джентльмен невзлюбил Броука и запретил ему появляться в Белом доме. Но на защиту парня встала не менее известная леди и добилась возвращения изгнанника. <…> Только взгляните на этого красавчика: бодрый, кудрявый, зелёный. Разве может он кому-то не понравиться? Выходец из солнечной Италии уже спешит в ваши диалоги», - пишет Алексей.

В 2010 году молодой человек – тогда еще студент – предложил свой вариант талисмана для Олимпиады в Сочи. По его мнению, им должен был стать Лось Валерий.

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