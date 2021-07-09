На улице Ленина в Ижевске сбили 16-летнего юношу на питбайке

Подросток госпитализирован Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

8 июля на улице Ленина в столице Удмуртии произошло ДТП: около 23:00 Lada Vesta с 18-летним водителем за рулем столкнулась с 16-летним мотоциклистом на питбайке. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Мотоциклист был госпитализирован с травмами. Оказалось, что у него не было прав.

Госавтоинспекция напоминает, что водительские права необходимы и для мопедов, скутеров (категория «М»), и для мотоциклов (категория «А»).

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