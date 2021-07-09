Страховка банковской карты спасла накопления женщины от аферистки в Ижевске

Фото: Амир Закиров

Случай телефонного мошенничества был пресечен банком в столице Удмуртии. Аферистка позвонила 51-летней ижевчанке и обманом вынудила ее продиктовать номер банковской карты и SMS-пароли. Как сообщает пресс-служба МВД по УР, карта была застрахована на год, поэтому сразу же после первого перевода на 10 150 рублей банк заблокировал дальнейшие операции.

Мошенница обманула женщину следующим образом: позвонила с неизвестного 11-значного номера, представилась сотрудницей отдела по финансовым потерям московского банка и спросила, не теряла ли ижевчанка свою банковскую карту, сославшись на попытку снятия у нее со счета 29 000 рублей. Аферистка убедила женщину в необходимости сообщить ей номер своей карты и пароли из разовых уведомлений, якобы для блокировки счета.

После первого уведомления о списании мошенницей средств женщине стали поступать SMS о неудавшихся переводах по 50 000 рублей. Оказалось, что банк автоматически заблокировал транзакции, поскольку карта ижевчанки была застрахована на год. После этого ей позвонил настоящий сотрудник банка и сообщил о подозрительных операциях. Карту заблокировали и перевыпустили.

По факту кражи 10 500 рублей было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета). Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Мы напоминаем нашим читателям, что настоящий банковский сотрудник при звонке никогда не попросит у вас данные вашей карты, поскольку все необходимые данные уже есть в распоряжении банка.

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