30,5% жителей Удмуртии получили первую прививку от коронавируса

60 человек переболели коронавирусом уже после вакцинации, все - в легкой форме Фото: Ильяс Бекмансуров

По данным на 9 июля 211 632 жителя Удмуртии получили хотя бы первый компонент вакцины от COVID-19, а 152 019 прошли через оба этапа. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Таким образом, 30,5% подлежащих вакцинации жителей Удмуртии получили хотя бы одну прививку. Более полвины из них – лица старше 60 лет (76 763 человека) С целью формирования коллективного иммунитета планируют привить 60% населения Удмуртии старше 18 лет (693 тысячи человек).

Сообщается, что 60 человек заболели коронавирусом после прививки, все перенесли болезнь в легкой форме.

«Формирование иммунитета после прививки во многом зависит от индивидуальных особенностей организма, силы иммунного ответа. Окончательно иммунитет после прививки формируется только спустя 35-40 дней после первого введения вакцины. Поэтому мы рекомендуем всем вакцинированным быть в этот период внимательнее и бережнее к своему здоровью – стараться не подвергать организм стрессу в любом виде, тяжелым физическим нагрузкам, переохлаждаться или перегреваться», - заявила главный внештатный специалист Минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Специалист напоминает, что вторую прививку нужно вводить не ранее 21 дня после первой, а максимальный перерыв между прививками составляет 6 недель.

На утро 9 июля в республике было зафиксировано 138 новых заболевших коронавирусом. 42 человека выздоровели, 1 умер.

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