10 июля в Ижевске ожидается жара, грозы и усиление ветра

Не забывайте зонты! Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 10 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня будет жаркий день. Днем температура воздуха составит +27…+29°С.

Ожидается переменная облачность. Днем через территорию Удмуртии пройдет холодный фронт, поэтому будут кратковременные дожди, местами с грозами. При грозах прогнозируется порывистый ветер до 15-20 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 747 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний – 3.

Желаем вам отличной субботы!

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