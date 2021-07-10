На ул. Удмуртской в Ижевске установят новую остановку

Около «Флагмана» в Ижевске появится новая остановка

Новая остановка общественного транспорта появится в Ижевске на ул. Удмуртской – между переулком Северным и улицей Кирова (по ходу движения в центр). Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ее назовут «Торговый центр «Мой Порт».

«Появление новой остановки обусловлено большим потоком посетителей в расположенные поблизости предприятия торговли. Расходы на установку и обозначение остановочного пункта берет на себя собственник земельного участка», - подчеркнули в администрации.

Кроме этого, в Ижевске переименуют несколько остановок.

Так, остановка «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова» на ул. 30 лет Победы по ходу движения в центр будет называться «Ул. 9-я Подлесная», а остановка «Ул. 7-я Подлесная» в этом же направлении будет называться «ИжГТУ им. М.Т. Калашникова». Это позволит пассажирам не путаться в названиях.

Остановка «Магазин «Белая ворона» сменит название на «Ул. 9-я Подлесная», «21-й гастроном» будет назваться «Сквер металлургов», а «Магазин «Хозтовары» - «Сквер имени В. С. Тарасова». Остановка «Росгосстрах «Удмуртия» будет называться «Ул. Холмогорова», «Ул. Ударная» на Воткинском шоссе – «Микрорайон Столичный», «Школа милиции» в пос. Машиностроитель – «Ул. Постольская».

Новые названия остановок услышим уже в августе нынешнего года.

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