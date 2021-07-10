137 человек заразились коронавирусом в Удмуртии, две женщины скончались

Рост заболеваемости коронавирусом в Удмуртии растет. Фото: pixabay.com

В Удмуртии зафиксировали 137 новых случаев заболеваемости коронавирусом. Таковы данные оперштаба региона на утро 10 июля. В числе заболевших: 24 ребенка до 14 лет, 15 человек старше 65 лет.

3 040 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 675 – средней степени тяжести, 144 человек сейчас в тяжелом состоянии.

К сожалению, скончались две женщины. Им было 77 и 82 года. Итого – 530 летальных случаев. 41 человек выздоровел, их выписали. 217 265 человек из Удмуртии вакцинировали. Всего на 10 июля в Удмуртии зарегистрировано 36 986 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

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