В Удмуртии ищут мужчину со шрамом

Пропавший мужчина. Фото: ПСО «Регион 18»

В Удмуртии ищут мужчину 1979 года рождения. Алексей Кукаев ушел из дома в Воткинске по ул. Дзержинского еще 6 июля и до сих пор его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает ПСО «Регион 18».

Приметы: рост 175-180 см, худой, светло-русые волосы. На голове есть шрам, а также вмятина слева на лобно-височной части.

Был одет: черная бейсболка, белая футболка, черные джинсы с дырой на левом колене, синие джинсовые кеды.

Если вы располагаете какой-то информацией об этом человеке, позвоните по тел. 102 или 8-951-195-29-71.

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