Девятиклассник из Удмуртии прошел отбор на телевизионное шоу талантов

Фото: Сергей Шадрин, vk.com

Сергей Шадрин, подросток из Сюмсинского района Удмуртии, прошел отбор музыкального шоу «Ты супер!» (6+) на телеканале НТВ. Об этом сообщила газета «Знамя» на своей странице «ВКонтакте».

«На прослушивании очень волновался, но переборол себя и спел лучше, чем всегда. Я очень рад, что поеду в Москву, сейчас буду готовиться с Татьяной Аркадьевной Красноперовой, руководителем Блаж-Юсовского сельского клуба. Поеду 29 июля, месяц буду готовиться к выступлению в программе в Москве», — рассказал газете девятиклассник.

«В проекте могут принять участие талантливые ребята, обладающие незаурядными вокальными способностями и проживающие в детских домах, приемных и опекунских семьях, дети, которые из-за сложной семейной ситуации находятся в школах-интернатах, а также дети из многодетных семей (5 и более детей в семье)», — сообщается на странице музыкального конкурса.

Интересно, что это уже не первый участник подобного конкурса из села Сюмси. В марте мы писали о сюмсинке Зульфие Брагиной, которая участвовала в проекте «Ты супер! 60+» (6+).

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