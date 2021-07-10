Наркозакладчика поймали на ул. Курортной в Ижевске

В Ижевске задержали 27-летнего наркозакладчика. Фото: 19rus.ru
В Ижевске задержали 27-летнего безработного мужчину по подозрению в покушении на незаконный сбыт синтетического наркотика. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, это произошло вечером у жилого дома по ул. Курортной.
Задержанный рассказал, что является наркозакладчиком интернет-магазина. Он забрал закладку рядом с местом задержания.
Отметим, мужчина был ранее судим за совершение кражи.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.
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