Железнодорожные пути недалеко от школы №65 в Ижевске огородят

Новое ограждение вдоль железнодорожных путей

На перегоне Ижевск – Позимь (пер. Железнодорожный) делают новое ограждение вдоль железнодорожных путей. Как сообщает администрация города, это делается для для предотвращения травматизма граждан.

Участок выбран не случайно. Рядом – частный жилой сектор, школа № 65, автодорога и остановка общественного транспорта.

«В среднем, здесь проходит 200 человек в час. И как показывает статистика, жители района часто нарушают правила и рискуют своей жизнью, переходя железнодорожные пути в запрещенных местах», - говорится в сообщении администрации.

Длина ограждения составит 2,9 км, высота - 2,5 м. чтобы люди спокойно и безопасно переходили через железнодорожные пути от пер. Железнодорожный к ул. Революционной (вблизи школы № 65) оборудуют специальный пешеходный переход. Он будет с резинокордовым настилом и тактильными наземными указателями.

Все работы по установке завершать в третьем квартале этого года.

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