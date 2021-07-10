Родители учеников решат судьбу школы №51 в Ижевске

Школа №51 в Ижевске. Фото: администрация Ижевска

Родители вместе с администрацией учебного заведения должны решить судьбу школы №51 в поселке Машиностроителей, в Ижевске. На встрече с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым было озвучено два варианта развития событий.

При первом существующее здание снесут, а вместо него построят новую школу на 825 мест.

«Этот проект может быть реализован в 2024-2025 годах. В школе появятся учебные классы, просторные холлы, актовый и спортивный залы, столовая с пищеблоком», - подчеркивается в сообщении администрации столицы Удмуртии.

Второе решение: школу не сносить, также использовать в образовательном процессе, и рядом, на месте деревянных бараков построить новое здание в рамках программы комплексного развития территории. Есть одно но: должен появиться инвестор, который изъявит желание осваивать территорию.

В сентябре среди родителей учеников школы проведут опрос, результаты которого и решат судьбу здания.

Пока же в существующем здании школы заменят окна, обустроят ограждения и проведут ремонт входной группы. Эти работы закончат до 1 сентября, из городского бюджета уже направлены 2,2 млн рублей.

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