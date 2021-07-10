Фигуристка из Ижевска Алина Загитова выступит в шоу Татьяны Навки

Алина Загитова. Фото: instagram.com/azagitova

Уже 11 июля фигуристка из Ижевска Алина Загитова впервые выступит в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», которое проходит в Сочи. Об этом сообщили Sport24 организаторы мероприятия.

Компанию олимпийской чемпионке 2018 года в одиночном катании составят Татьяна Навка и Аделина Сотникова.

Ранее хореограф Илья Авербух заявил, что хочет увидеть Алину в новом сезоне шоу «Ледниковый период».

«Я буду очень счастлив, если Алина будет участвовать в новом сезоне проекта Первого канала «Ледниковый период». А в каком качестве – уже не так принципиально», – подчеркнул Авербух в интервью Sports.ru.

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