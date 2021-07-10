Видео: в Удмуртии припаркованная машина съехала и врезалась в магазин

В Можге припаркованный автомобиль съехал с автостоянки. Скриншот с видео

В Можге припаркованный автомобиль съехал с автостоянки и врезался в магазин. Видео было опубликовано в группе «Можга сегодня».

Сообщается, что авария произошла 9 июля. Водитель приехал на место в 08:14 и припарковал машину. До 08:47 автомобиль постепенно скатывался, после чего въехал в магазин.

Через несколько часов на место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. С помощью эвакуатора автомобиль удалось вытащить в 11:18.

Выяснилось, что водитель забыл поставить авто на ручник. В результате аварии никто из людей не пострадал.

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